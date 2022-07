Po 12 latach spędzonych w Gorzowie, Bartosz Zmarzlik przeniesie się do ekipy Motoru Lublin. Z racji obowiązujących regulacji nie jest możliwe oficjalne ogłoszenie transferu, dlatego przekazaną przez Zmarzlika informację o nieprzedłużeniu umowy w macierzystym klubie można potraktować jako potwierdzenie transferu. - Na dziś pewne jest jednak to, że w sezonie 2023 nie będę zawodnikiem gorzowskiej Stali. Decyzja została podjęta po głębokich przemyśleniach i na pewno nie jest pochopna - zapewnił kibiców Zmarzlik.

Część kibiców nie okazała szacunku Zmarzlikowi

Choć zdecydowana większość komentarzy pod postem na stronie mistrza na Facebooku jest pozytywna, czy po prostu neutralna i pełna zrozumienia, to garstka kibiców dała upust swoim negatywnym emocjom. - Bardzo słabe to, co zrobił - napisał pan Remigiusz. - Zawiodłem się na tobie. Myślałem, że jesteś innym typem sportowca, ale niestety się myliłem - krytykował zawodnika pan Jakub.

Bartosz Zmarzlik na przejściu do Lublina oczywiście zyska finansowo, ale trudno go za ten ruch winić i uważać to za coś złego. To normalne, że żużlowiec, jak każdy człowiek, chce być jak najlepiej wynagradzany. Komentarze kibiców, krytykujące ten ruch, po prostu nie przystoją. Fani gorzowskiej Stali i tak powinni być wdzięczni Zmarzlikowi, że tak długo pozostawał w macierzystym klubie i przyniósł im tyle radości. Robił to, choć od wielu lat otrzymywał lukratywne propozycje kontraktu w konkurencyjnych klubach.