Ustalili warunki kontraktu u Gortata na urodzinach?

Od 25 lipca wiemy już na pewno, że Bartosz Zmarzlik opuszcza Moje Bermudy Stal Gorzów. Tajemnicą poliszynela jest to, że trafi do Motoru Lublin. W dwóch źródłach słyszymy, że to Marcin Gortat był jedną z tych osób, które miały zainspirować Zmarzlika do podjęcia decyzji o przenosinach.