Tak uciekły im marzenia o play-off?

Zdjęcie /Jarosław Pabijan /Flipper Jarosław Pabijan

Jak derby to i musi być komplet kibiców. Wszystkie wejściówki wyprzedały się już na grubo przed zawodami. Może grudziądzanom daleko jeszcze do lublinian, ale widoki takie jak ten powyżej robiły wrażenie.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Pomimo gwiazdorskiego składu gości, to miejscowi uznawani byli za nieznacznych faworytów. Po drodze co prawda przydarzyły im się dwie porażki, jednak co jazda u siebie, to jazda u siebie.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Pojedynek dla ZOOLeszcz GKM-u rozpoczął się wybornie, ponieważ po pierwszej serii podopieczni Janusza Ślączki wysforowali się na prowadzenie, które oddali dopiero po półmetku zmagań.

Reklama

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Wielki powrót do gry For Nature Solutions Apatora to głównie zasługa Patryka Dudka. Stały uczestnik cyklu Grand Prix w końcu po raz pierwszy w tym roku pojechał na miarę swoich możliwości. Gdy poziomem do niego doszusowali pozostali koledzy, nagle z sześciopunktowej straty na tablicy wyników pojawił się remis.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Czy jest nadzieja dla Apatora? WIDEO INTERIA.TV

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Zanim doszło do decydujących rozstrzygnięć, swoje trzy grosze musieli dorzucić rzecz jasna najbardziej zagorzali kibice. Ogień rac w pewnym momencie zrobił się większy niż przypuszczano, co doprowadziło do przerwania spotkania na około dziesięć minut.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Po wznowieniu rywalizacji zarówno jedna, jak i druga drużyna nie potrafiła odskoczyć już od rywala, w efekcie czego o tym kto wywiezie z Grudziądza dwa punkty decydowały biegi nominowane.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

W nich więcej zimnej krwi zachowali przyjezdni. Najpierw po podwójne zwycięstwo sięgnął duet Robert Lambert - Paweł Przedpełski. Potem cenny remis na wagę meczowego triumfu uratowali Patryk Dudek i Jack Holder.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Gospodarzom nie pomógł nawet fenomenalny Nicki Pedersen. Duńczyk w niedzielny wieczór jechał jak za najlepszych czasów i przy nazwisku zapisał aż siedemnaście "oczek". Summa summarum na nic się to jednak zdało.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Grudziądzanie zaraz po ostatnim biegu schowali się w parku maszyn i odbyli męską rozmowę. Zespół po dobrym początku sezonu popadł w marazm i jeżeli prędko nie złapie właściwego rytmu, to wymarzona faza play-off może odjechać im w mgnieniu oka.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Gościom zaś majowa wygrana na pewno da dodatkowego wiatru w żagle. Sezon przecież dopiero się rozkręca, a w tym roku awans do rundy finałowej uzyska aż sześć ekip.

Zdjęcie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Obie drużyny czeka teraz ponad tygodniowa przerwa od rozgrywek ligowych spowodowana sobotnim Grand Prix na PGE Narodowym. Po wznowieniu rywalizacji w najlepszej lidze świata, ZOOLeszcz GKM uda się na wyjazd do Częstochowy, a For Nature Solutions Apator pojedzie na trudny teren do Leszna.