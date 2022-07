Pojadą dla prezesa. Pogrom murowany

W Rawiczu spotkają się dwie drużyny walczące o zupełnie inne cele. Przyjezdni cieszą się właściwie z każdego punktu, ponieważ w tym roku powrócili na żużlową mapę Polski po kilku latach przerwy. Na wywiezienie choćby "oczka" z terenu Metalika Recycling Kolejarza nie mają oni co jednak liczyć. Gospodarze już dawno zapewnili sobie awans do fazy play-off, a ponadto tylko raz przed własnymi kibicami zaznali goryczy porażki i to nie z byle kim, bo z iście gwiazdorskim jak na warunki drugoligowe SpecHouse PSŻ-em Poznań.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – Budmax-Stal Polonia Piła:

A co słychać w innych spotkaniach? Telewizja Canal+ jako hit dwunastej kolejki oznaczyła pojedynek w Opolu, gdzie OK Bedmet Kolejarz skrzyżuje rękawice z Texom Stalą Rzeszów. Miejscowy Kolejarz, podobnie jak ten rawicki, niebawem powalczy o awans do eWinner 1. Ligi, ale byłoby fajnie zakończyć sezon zasadniczy efektownym zwycięstwem. Poza tym w niedzielę SpecHouse PSŻ Poznań podejmie Unię Tarnów, która z jednej strony jedzie do stolicy Wielkopolski na pewną porażkę. Z drugiej jednak nie można jej też skreślać, chociażby po niedawnym meczu w Rzeszowie, skąd podopieczni Stanisława Burzy wywieźli punkt bonusowy i gdyby nie pomyłka z kaskami w czternastym biegu, to kto wie czy nie powalczyliby o triumf w całym spotkaniu.