To im musiał obiecać. Potem podpisali z nim kontrakt

Niemcy wiedzą, co jest nie tak z Berge

Kłopot z Berge w tym roku polegał i polega na tym, że zwykle kiepsko zaczyna on spotkania, a rozkręca się w miarę trwania meczu. Ma problem z dopasowaniem silników, to jest jego największa słabość.

W Landshut wiedzą, skąd się biorą kłopoty Berge. Przed startem sezonu 2022 zawodnik bardzo ulgowo potraktował swój udział w treningach drużyny. Mówił, że nie są mu one do niczego potrzebne, bo pojeździł w rodzimej lidze i to mu wystarczy. Bardzo szybko okazało się jednak, że jazda we Francji, to było za mało, że brak odpowiedniej liczby jednostek treningowych przekłada się na kłopot z regulacjami silników.