Nici z głośnego transferu Polaka. To byłby kolejny cios

W grudniu 2024 roku jak grom z jasnego nieba wyciekła informacja o odejściu Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław. Kibice byli w szoku, bo kilka miesięcy wcześniej zawodnik został ogłoszony na kolejny sezon podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Teraz pojawiły się obawy, że z Sebastianem Szostakiem będzie identycznie.

Polak zasypany ofertami, starał się o niego klub miliardera

Ostatni tydzień w Ostrowie był niezwykle intensywny. Po licznych plotkach dotyczących odejścia Mariusza Staszewskiego, scenariusz w końcu się spełnił. Zasłużony trener przeszedł do Krono-Plast Włókniarza , zastępując tam Janusza Ślączkę. W związku z tym wszyscy zaczęli się zastanawiać, co dalej z Sebastianem Szostakiem.

Odetchnęli z ulgą, to byłby kolejny cios

Odejście Staszewskiego zasiało ziarno niepewności wśród kibiców z Ostrowa. Zresztą sam Szostak musiał odbyć dodatkowe rozmowy z zarządem klubu. Skończyły się one pozytywnie, bo 21-latek pozostanie w Arged Malesie. Fani przyjęli to z ogromnym entuzjazmem. Ta strata w zasadzie przekreśliłaby szansę na wejście do fazy play-off.