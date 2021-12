Na nich zrobiono najlepszy interes!

Piotr Kaczorek Żużel

Okres zimowy w żużlu to czas podsumowań, snucia wizji i zastanawiania się, co przyniesie przyszłość. Składy drużyn są już zbudowane, a prezesi i kibice liczą, że ich ulubieńcy okażą się w przyszłym roku tymi, którzy albo utrzymają wysoką dyspozycję, albo poprawią swoje rezultaty. No właśnie – a którzy zawodnicy w sezonie 2021 zrobili największy progres i okazali się najlepszymi inwestycjami prezesów?

Zdjęcie Sebastian Szostak w sezonie 2021 był zawodnikiem, który najbardziej poprawił się względem poprzedniego roku / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan