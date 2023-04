Ma prawie 50 lat, a może pojechać w GP!

Węgierski żużel od dawna jest w potężnym kryzysie. Brakuje zawodników, nie ma komu jeździć, a ci którzy startują, prezentują bardzo marny poziom. Jakieś nadzieje daje Dennis Fazekas, ale póki co nie jest on nawet średniakiem. Na Węgrzech są tylko dwa tory, w Debreczynie oraz Nagyhalasz, przy czym drugi z nich po sezonie 2023 ma zostać zamknięty. Dobre informacje są takie, że najpewniej do łask wróci inny ośrodek w tym kraju, czyli Gyula. Tam żużla nie było już od kilku dobrych lat. Na razie jednak to tylko pogłoski.