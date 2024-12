Zmarzlik i spółka w opałach. Wagony pieniędzy, najbogatszy klub podpisał cenną umowę

BETARD sponsorem tytularnym wrocławskiej drużyny na kolejne trzy lata . W zasadzie to była tylko formalność, ponieważ firma angażuje się w sponsoring 5-krotnych mistrzów Polski od wielu lat. Przez ten czas przelali co najmniej kilkanaście milionów złotych.

To najbogatszy klub żużlowy, prawie 30 milionów na liczniku

Budżet Sparty w tym roku wynosił około 27 milionów, co czyniło ich najbogatszym klubem w polskiej lidze żużlowej . Na to wszystko składają się także ogromne środki z miasta. W 2023 roku klub otrzymał niecałe 5 milionów złotych. Choć warto pamiętać, że nie jest to kwota na czysto, jaką dysponuje Sparta. Sam wynajem stadionu kosztuje ich ponad pół miliona.

To, co najcenniejsze, czyli mistrzostwo Polski, zdobyli w 2021 roku. Bardzo blisko powtórzenia sukcesu byli dwa lata później, lecz plaga kontuzji zupełnie zniweczyła ich plany. Teraz ponownie staną do walki, żeby zdetronizować lubelski Motor, choć wyrósł im kolejny groźny przeciwnik. To toruński KS Apator, który wszem i wobec ogłasza, że celuje co najmniej w wielki finał.