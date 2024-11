W przeszłości pobił Janowskiego. Teraz może dać im medal

Młodość, szaleństwo i brawura. To zdecydowanie słowa, opisujące Oskara Hurysza. 19-letni żużlowiec nie boi się niczego i wiele ryzykuje na torze. Ma ogromny talent, co udowodnił wielokrotnie. Najbardziej go kibice zapamiętali jak pobił Macieja Janowskiego. Teraz w NovyHotel Falubazie liczą na to, że pójdzie do przodu. To od niego może zależeć, czy zdobędą medal w PGE Ekstralidze.