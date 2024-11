Podał swoją cenę i wtedy się zaczęło. Chciał dostać pół miliona za nazwisko

Podał swoją cenę i został wysłany pod zimny prysznic

Niczego jeszcze nie osiągnął, ale i tak ma dobrą markę

We Włókniarzu tłumaczą, że wzięli żużlowca za takie pieniądze, bo jednak błysnął choćby w ostatnim Speedway of Nations 2. Dodają, że te 300 tysięcy to wcale nie jest tak dużo jeśli chce się, żeby zawodnik dobrze przygotował się do sezonu. Policzono, że junior potrzebuje około 350 tysięcy, by zakupić sprzęt i części potrzebne na przejechanie całego sezonu.