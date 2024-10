Gwiazda ligi na bezrobociu. Zwrot akcji, wielki cios w takim momencie

Ambicji Lyagerowi naprawdę nie można odmówić. Dla Duńczyka nigdy nie ma straconych pozycji, przez lata na bydgoskim torze potrafił wyprzedzać rywali po akcjach zapierających dech w piersiach. Dawał też do zrozumienia, że jego celem jest jazda w PGE Ekstralidze , że chętnie zostanie w Bydgoszczy po awansie. Polonia co prawda nie awansowała, a Duńczyk nie dostał kolejnej szansy od prezesa Jerzego Kanclerza, który wymienił go na równie efektownego Aleksandra Łoktajewa .

Żużel. Transfery. Andreasa Lyagera czeka "degradacja"

Kontrowersyjny Rosjanin woła o pomoc. Dojdzie do katastrofy Pięć najmocniejszych kadrowo zespołów ma już kompletne składy . Trzy drużyny (Unia Tarnów, Ultrapur Start Gniezno, Energa Wybrzeże Gdańsk) czekają na decyzje licencyjne, oficjalnie każdy działacz potwierdził, że jest chętny do rywalizacji na zapleczu PGE Ekstraligi . Jeszcze inna sytuacja, najbardziej zagmatwana, jest w H. Skrzydlewska Orle Łódź. Witold Skrzydlewski szuka kupca, choć ludzie ze środowiska wątpią, że sprzeda swoje "dziecko", na które łoży już od 19 lat.

Lyager jest łączony z wszystkimi wymienionymi wyżej klubami. To żadna niespodzianka, bo - obok trzykrotnego mistrza świata Nickiego Pedersena i byłego wicemistrza świata Krzysztofa Kasprzaka - jest największą gwiazdą na transferowej giełdzie. Przenosiny z klubu z ekstraligowymi aspiracjami do klubu walczącego o utrzymanie lub "tylko" fazę play-off, można traktować jak degradację i cios. Z drużyną Duńczyk awansu nie wywalczy. Może to zrobić tylko dzięki indywidualnym występom. To też można traktować jako coś mało realnego, bo rynek w elicie od lat jest zabetonowany do granic możliwości.