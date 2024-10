Kontrowersyjny Rosjanin woła o pomoc. Dojdzie do katastrofy

ebut.pl Stal Gorzów szoruje po finansowym dnie, przez wiele miesięcy gigantyczne problemy finansowe miała Unia Tarnów (wciąż przyszłość klubu jest niepewna). To najgłośniejsze przypadki polskich żużlowych klubów z sezonu 2024. Są jednak też ośrodki z dużymi kłopotami, o których się nie mówi wcale lub mówi się po prostu mniej. Wzrost zarobków zawodników i licytacje prezesów mogą doprowadzić do katastrofy.

Żużel. Gleb Czugunow przerywa milczenie. Ponad połowa klubów nie ma kasy

W środowisku będzie głośno o nowym wpisie 25-latka na platformie "X", dawniej "Twitter". - Jakby coś, to wszyscy w środowisku wiedzą, że ponad połowa żużlowych klubów chodzi po krawędzi krachu finansowego i w ogóle nie są wypłacalne. Zaleganie po 8-10 meczów stało się normą i przez to, że zawodnicy siedzą cicho, to wszyscy udają, że wszystko jest OK - napisał Czugunow, który w sezonie 2024 był liderem Arged Malesy Ostrów Wielkopolski.