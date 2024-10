Trzy miliony jeszcze teraz starczyły. I koniec, drugiego już nie będzie

Żużel. PGE Ekstraliga. Bayersystem GKM Grudziądz. Piotr Markuszewski ocenia

Jedyną nową twarzą będzie Miśkowiak, który na pozycji U24 zastąpi Kacpra Pludrę. - Skład jest taki, jaki jest. Nie ma co wybrzydzać. GKM-u nie stać na drugiego Maxa Fricke'a. Nie oszukujmy się, na takiego zawodnika trzeba wyłożyć dużą kasę. Uważam, że skład jest w porządku i tyle. Nie ma co za dużo polemizować na ten temat - komentuje Piotr Markuszewski, jedna z legend grudziądzkiego klubu.



GKM był łączony z bardzo mocnymi nazwiskami, jednak do znaczącego wzmocnienia nie doszło. Długo w zawieszeniu był przecież Jaimon Lidsey. Lepszej opcji prezesowi Marcinowi Murawskiemu nie udało się znaleźć, co zaowocowało przedłużeniem kontraktu Australijczyka. - Każdy teraz może mówić, że mogli wziąć np. Szymona Woźniaka. Mogli, ale tego nie zrobili. Muszą chcieć dwie strony, a zawodnik wybrał powrót do Bydgoszczy - dodaje nasz rozmówca.