Do tego klubu mógł trafić gwiazdor Motoru Lublin. Zmarzlik robi wielkie oczy

- No życie - tak trener Tomasz Bajerski mówi o braku transferu Wiktora Przyjemskiego do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. 19-letni reprezentant Polski i mistrz świata juniorów był o krok od powrotu do macierzystego klubu, ale na przeszkodzie stanął INNPRO ROW Rybnik, a konkretnie w drugiej fazie drugiego meczu finałowego Australijczyk Rohan Tungate. Bartosz Zmarzlik w wieku Przyjemskiego na torach PGE Ekstraligi punktował słabiej niż aktualny junior Motoru Lublin. To tylko pokazuje skalę talentu wychowanka bydgoskiego klubu.