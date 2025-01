Dołożyli 1,3 miliona. To ma być złoty strzał

2 miliony na przeciętnego zawodnika

Miśkowiak, mimo mocno przeciętnego sezonu, spadł jednak na cztery łapy. Bayersystem GKM Grudziądz utrzymywał kontakt z zawodnikiem nawet wtedy, gdy wydawało się, że już nic nie jest w stanie go nakłonić do zmiany klubu. Gdy Stal się pogubiła GKM już czekał z otwartymi ramionami na 23-latka.

Miśkowiak, to 4 punkty więcej w każdym meczu

Wiele było takich spotkań, gdzie GKM-owi brakowało niewiele, by zgarnąć wygraną. Teraz w klubie mówią, że nawet jeśli Miśkowiak utrzyma poziom z 2024, to awans do play-off jest możliwy. I właśnie dlatego, zdaniem grudziądzkim działaczy, wyłożenie wielkiej kasy miało sens.

1,3 miliona złotych różnicy

Ktoś zapyta, a po co to wszystko, skoro GKM już rok temu osiągnął play-off i to z Pludrą w składzie. Różnica jest jednak taka, że w 2024 do play-off awansowało sześć drużyn. W tym roku pojadą tylko cztery, bo cztery pozostałe będą się bić o utrzymanie. Nawet jeśli Miśkowiak nie da play-off, czy medalu, to powinien zapewnić spokój na finiszu rozgrywek.