Co za zmiana. Tak się teraz zachowuje

Drabik się zmienił?

Wielu przestrzegało Włókniarz przed podpisaniem kontraktu z Drabikiem, który ma za sobą trudne ostatnie sezony. Po dopingowej wpadce i rocznym zawieszeniu nie jest sobą. Usunął media społecznościowe, odsunął się od dziennikarzy. W Motorze Lublin przed rokiem były z nim problemy, kiedy w Grudziądzu nie chciał przyjść na oprawę między wyścigami. Odmówił też jazdy bieg po biegu w wyjazdowym meczu w Toruniu. Obawiano się, że we Włókniarzu będzie podobnie . A jak jest? To oczywiście dopiero początek, ale na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Wziął udział w przedsezonowym zgrupowaniu, a w rozmowach z kolegami i pracownikami klubu używa prostych słów (w wystąpieniach publicznych jest inaczej). Po meczu w Grudziądzu zapytaliśmy trenera Lecha Kędziorę, czy Drabik tym razem pojawił się na odprawach. - Tak. Jest naszym zawodnikiem, jest zdyscyplinowany. Współpraca z nim jak najbardziej się układa - powiedział nam szkoleniowiec Włókniarza .

Dopasowany motocykl zawodnika Włókniarza

Zmiana wyjdzie na dobre samemu zawodnikowi. Kamery Eleven Sports uchwyciły moment jak, przed prezentacją dwukrotny indywidualny mistrz świata juniorów dużo rozmawiał z młodymi zawodnikami Włókniarza. W swoim pierwszym starcie zdobył tylko punkt. Jechał drugi (za plecami Franciszka Karczewskiego), ale na dystansie wyprzedził go Max Fricke. Częstochowianinowi wyraźnie brakowało prędkości. Odnalazł ją... po odprawie. To raczej przekonało żużlowca, że rozmowy na temat przełożeń mogą mu jednak wiele dać.



- Michelsen i Drabik w piątym wyścigu wyjechali na kompletnie nowych motocyklach. Dało się zauważyć, że były czyste i wcześniej nieużywane. Ustawienia okazały się trafione, prędkość Maksyma była kapitalna. Cały czas ten motocykl się rozpędzał. Masę obrotów było bardzo dobrze słychać. Wydawało się, że samolot niedaleko przelatuje. Motocykl na ten bieg był kapitalnie spasowany. Można to zrobić, kiedy się zna motocykl i się wie, jak on reaguje na zmiany, czego grudziądzanie nie mają. Takie odnoszę wrażenie. Jest to ich największym problemem - mówił w studiu meczowym Rafał Dobrucki, selekcjoner reprezentacji Polski.