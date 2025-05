Było ślisko, przewrócił się. Trwa wyścig z czasem, bo przyjeżdża Motor

W niedzielę do Gorzowa przyjeżdża mistrz Polski. W Stali nie kryją, że jeśli do tego czasu nie uda się postawić na nogi Andersa Thomsena, to nie będzie czego zbierać i Motor Lublin ich zleje. Stal w poniedziałek wydała komunikat ws. Duńczyka i zapadła cisza. Dodzwoniliśmy się jednak do trenera Piotra Śwista. Wiemy, że trwa wyścig z czasem.