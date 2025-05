Fatalne informacje dla Włókniarza. Wiemy ile potrwa leczenie gwiazdy

Roześmiana loża z działaczami Włókniarza Częstochowa nagle zamilkła

Jason Doyle już jest w klinice Rehasport w Poznaniu

Do częstochowskiego klubu już dotarły wstępne informacje, dotyczące tego ile może potrwać leczenie. Ta optymistyczna zakłada 3 tygodnie. Czarny scenariusz mówi o 6-7 tygodniach. Wszystko zależy od detali. Choćby od tego, w jakim stanie jest przykładowo torebka stawowa. Ważny jest też ogólny stan pacjenta. Doyle to twardziel, ale z drugiej strony trochę już tych kontuzji miał, a ta ubiegłoroczna była naprawdę poważna.

Włókniarz Częstochowa nastawiony na pesymistyczny wariant

Polski klub nastawia się na ten bardziej pesymistyczny wariant, czyli co najmniej cztery mecze bez Doyle’a. To fatalna wiadomość, bo w tym czasie Włókniarz ma dwumecze ze Stelmet Falubazem Zielona Góra i Betard Spartą Wrocław. Z Doylem, na własnym stadionie, Włókniarz mógł liczyć na wygrane. Nawet jeśli nie ze Spartą, to przynajmniej z Włókniarzem. Bez Doyle’a będzie jednak bardzo, ale to bardzo trudno. To będzie w zasadzie "mission impossible".