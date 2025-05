Podejrzewali Spartę. Zaskakujący powód odejścia Kubery, chodzi o Zmarzlika

Na jaw wychodzą coraz to nowe informacje dotyczące transferu Dominika Kubery do Stelmet Falubazu Zielona Góra. Okazuje się, że wszystko było ustalone już dwa miesiące temu. Kiedy prezes Motoru Lublin dowiedział się, że Kubera odchodzi, to nie wiedział, że chodzi o Falubaz. Podejrzewał Spartę Wrocław. Najbardziej szokujący jest jednak powód odejścia Kubery z ekipy mistrza Polski.