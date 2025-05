Kolejna gwiazda Grand Prix w Falubazie. Budują skład na złoto

Falubaz w transferowej ofensywie. O tym, że z Lublina do Zielonej Góry przenosi się Dominik Kubera, już wiemy. To jednak nie koniec rozbijania ekipy mistrza Polski przez nową siłę w PGE Ekstralidze. Kolejny zawodnik Motoru jest już po słowie z Falubazem.

Nie tylko Kubera. Holder też już jest w Falubazie

Chodzi o zwycięzcę sobotniej rundy Grand Prix na PGE Narodowym Jacka Holdera. To on i Kubera mają dać Falubazowi siłę i jakość, jakiej brakuje tej drużynie w bieżących rozgrywkach.

Holder już rok temu był kuszony przez inne kluby, bo w Motorze wyraźnie odżył. Bardzo chciały go z powrotem toruńskie "Anioły". Wtedy jednak Australijczyk przedłużył o rok umowę w Lublinie. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że kolejnego kontraktu już nie będzie. Już nawet zawodnicy jeżdżący obecnie w Falubazie wiedzą o przyjściu Kubery i Holdera i zastanawiają się między sobą, co z nimi będzie.