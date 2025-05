Polski klub może wpaść w spore problemy. O sukcesy będzie trudno

Ostatni raz w latach 2006-10 widzieliśmy zagranicznego juniora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wielu z tych zawodników jeździ do dzisiaj jak m.in Nicolai Klindt, Emil Sajfutdinow czy Chris Holder. To pokazuje, że ta instytucja miała sens, wychowując sporo dobrych zawodników.

Powrót zagranicznego juniora

- Gdyby to zależało ode mnie, to zostawiłbym jeszcze ten regulamin w kontekście szkolenia juniorów polskich na co najmniej 2-3 lata. Po 10 latach można byłoby ocenić skutki, zobaczyć jak to wygląda i dopiero wtedy ewentualnie wprowadzić zagranicznego juniora - mówił Zbigniew Fiałkowski jakiś czas temu w rozmowie z Interią Sport.