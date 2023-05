Ból głowy trenera kadry. Na kogo postawi?

Sobotni finał Złotego Kasku w Opolu był zarazem polskim eliminatorem do startów w międzynarodowych kwalifikacjach do Grand Prix 2024. Polska ma zarezerwowanych pięć miejsc, a cztery już znamy. To bracia Piotr i Przemysław Pawliccy, Dominik Kubera oraz Bartosz Smektała.