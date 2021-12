Sprawa zaczęła się za sprawą opublikowanego na łamach Interii wywiadu. - Kiedy Tomek odchodził, obiecał, ze kredyty będzie płacił. Nie robi jednak tego, a mnie komornik wszedł na pensję. Nie wiem, czy mam przeznaczyć pieniądze na jedzenie, czy zapłacić rachunki. Chcę, żeby mi zwrócił 30 tysięcy i zapłacił resztę zobowiązań, bo to były pieniądze na rozkręcenie jego działalności - mówiła wówczas Monika Cymańska, była partnerka trenera Apatora. "Reszta zobowiązań", o których wspomniała Cymańska to, bagatela, ponad 200 tysięcy złotych.

Sprawą szybko zajęli się włodarze eWinner Apatora Toruń. Przemysław Termiński w magazynie Best Speedway TV odniósł się do najnowszych doniesień na temat trenera. - Prawdą jest, że była partnerka Tomka Bajerskiego zwróciła się z prośbą o rodzaj mediacji do mojej żony i prawdą jest, że moja żona rozmawiała z Tomaszem Bajerskim na ten temat. My oczekujemy jako klub, że pozałatwia te wszystkie sprawy i jakoś to rozwiąże. Nie chcielibyśmy, żeby one rzutowały na ocenę klubu. Klub jest wiarygodny finansowo i wypłacalny. Nie może być tak, że menedżer głównej drużyny ma niezałatwione problemy finansowe. Dodatkowo jeśli są to kwestie pieniędzy związanych z byłą partnerką i dzieckiem, to jest to w ogóle niedopuszczalne - przyznał właściciel Apatora.

Bajerski szybko został wezwany na zapowiedzianą rozmowę. Włodarze toruńskiego klubu dali mu czas do końca stycznia na uporządkowanie swoich spraw i zawarcie ugody z Moniką Cymańską. Trener nie był jednak zadowolony z tego, jak sprawą zajęła się klubowa "góra". - W sytuacji, w której się znalazłem, liczyłem na wsparcie. Jednak w ogóle mnie nie wysłuchano, a to dowodzi tego, że klub nie ma do mnie zaufania. A skoro mi nie ufają, to trzeba zakończyć współpracę - powiedział Tomasz Bajerski.

Teraz sprawa powróciła. Tomasz Bajerski, za pośrednictwem "Przeglądu Sportowego", opublikował oświadczenie, w którym poinformował o zawarciu ugody z byłą partnerką. Poniżej pełna treść oświadczenia byłego trenera eWinner Apatora Toruń.

"W odniesieniu do ostatnich publikacji dotyczących mojego życia prywatnego oświadczam, że zawarłem stosowną ugodę dotyczącą wzajemnych rozliczeń z panią Moniką Cymańską. Ubolewam, że moje prywatne problemy stały się przedmiotem publikacji, a emocje wokół tej sprawy spowodowały ich eskalację. Chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację - klub i kibiców. Niezależnie od moich dalszych losów zawodowych, toruński klub, zawsze miałem i będę miał w sercu. Bardzo cieszyłem się z perspektywy poprowadzenia tej ambitnej drużyny. W obecnej sytuacji decyzja o tej możliwości nie należy wyłącznie do mnie. To klubowi działacze muszą ocenić jak bardzo ta sytuacja nadszarpnęła relacje między Nami. Niezależnie od ich decyzji, dziękuję za ekscytujące dwa lata i okazane wcześniej zaufanie. Dla wychowanka Apatora praca w macierzystym klubie to zawsze będzie priorytet i spełnienie marzeń. Korzystając z okazji życzę wszystkim Państwu, Zdrowych i Spokojnych Świąt. Szczególne podziękowania kieruję do Marcina Murawskiego z firmy Apro, który zaangażował się w mediacje i pomógł osiągnąć kompromis.

Tomasz Bajerski"