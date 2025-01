Wąsek znów zachwycił. Nieprawdopodobna batalia o triumf w TCS, koszmar Krafta

Za nami 73. edycja Turnieju Czterech Skoczni. W Bischofshofen tradycyjnie wyjaśniły się losy niemiecko-austriackiej imprezy i po dziesięciu latach przerwy kibice reprezentacji Austrii ponownie mieli powody do wielkiej radości. Złoty orzeł, który jest trofeum za zwycięstwo w TCS, powędrował do Daniela Tschofeniga. W grze o zwycięstwo było dwóch innych Austriaków, ale to właśnie Tschofenig okazał się najlepszy. W poniedziałkowym konkursie ponownie wysoką formę pokazał Paweł Wąsek, zajmując 8. miejsce.