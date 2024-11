Koszmarny upadek. Sezon jeszcze nie ruszył, a Polak już ma go z głowy

Andrzej Szczechowicz już po operacji

Najgorsze przewidywania się potwierdziły - polski dwuboista będzie musiał odpuścić sobie cały zimowy sezon. Andrzej Szczechowicz pokazał zdjęcie ze szpitala i opowiedział dokładnie, jaką operację musiał przejść, by wrócić do zdrowia. Przed nim trudna rehabilitacja.

Andrzej Szczechowicz to polski olimpijczyk

"Zawsze mi brakowało tego, by skakać daleko na dużej skoczni, a tu przeskoczyłem Wielką Krokiew. I jak na złość, wydarzyło się coś złego" - mówił w rozmowie z Interią Sport po wypadku. Widać, że zawodnik był w coraz lepszej formie i tym bardziej szkoda, że będzie musiał odpuścić tegoroczne mistrzostwa świata w Trondheim. Na razie czeka go praca nad tym, by wrócić do pełnej sprawności.