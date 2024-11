Stoeckl definitywnie uciął plotki. Prosto z mostu. "Nie zobaczysz mnie"

Wybitny fachowiec zabrał się do pracy niemal od razu po oficjalnym komunikacie związanym z jego zatrudnieniem. Pierwsze zadanie? Obserwacja oraz poznanie nowego środowiska. 50-latek zauważył już zresztą różnice między naszym krajem a swoją ojczyzną czy wspomnianą wcześniej Norwegią. "Szkoleniowcy mają dużo pracy administracyjnej. Trzeba dokumentować wszystko, co się robi, ponieważ jesteśmy w dużej mierze finansowani przez Ministerstwo Sportu. Dlatego naprawdę ważne jest, aby wszystkie rachunki i faktury były poprawnie wypełnione. To wymaga dużo wysiłku" - oznajmił na łamach "Weszlo.com".