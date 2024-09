Są wieści ws. Kamila Stocha. Pilny komunikat. Mistrza czeka dłuższa przerwa

- Kamil skoczył prawie 150 metrów, ale coś gruchnęło w jego kolanie. Karetka nie została wezwana, widać było jednak, że wyraźnie coś go boli, na pewno nie udawał. Mam nadzieję, że nie wydarzyło się nic poważnego i to tylko jakieś naciągnięcie mięśnia. Co konkretnie się stało? To już będą wiedzieć fachowcy, ale na pewno przez dwa, trzy dni nie będzie mógł trenować. Myślę, że potrzebne będzie badanie rezonansem magnetycznym, by dokładnie stwierdzić, co się stało - powiedział w sobotę w rozmowie z serwisem i.pl Józef Jarząbek, były trener m.in. Dawida Kubackiego czy Klemensa Murańki, który z bliska obserwował trening 37-latka z Zębu.

Reklama