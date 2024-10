FIS gra va banque. To ma uchronić dyscyplinę przed katastrofą

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) sporządził listę "grzechów" , jakich musi się pozbyć kombinacja norweska, by nie zniknąć z programu zimowych igrzysk olimpijskich.

Ostatnia deska ratunku. Tradycyjna dyscyplina sportu może zniknąć z programu igrzysk

Pod dużym znakiem zapytania stanęła też obecność tej kultowej dyscypliny w wykonaniu mężczyzn w programie zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Gdyby wypadła ona z programu igrzysk, to byłby koniec kombinacji norweskiej na świecie.

FIS nie miała zatem czasu do stracenia. Dlatego ogłosiła wielkie zmiany , które mają zadowolić MKOl, ale też samych sportowców.

Jeszcze tej zimy w Pucharze Świata zobaczymy rywalizację kobiet na dużej skoczni, a w 2026 roku panowie pojawią się mamucie. Działacze liczą na to, że te reformy zainteresują kibiców kombinacją norweską i przyciągną widzów przed telewizory, ale przede wszystkim zadowolą MKOl.

- Fajnie, że włączyli nam rywalizację na mamutach. Większość zawodników od dawna o tym marzyła i często upominała się o to. Niektórzy mieli na koncie skoki na mamutach jako przedskoczkowie. Gdybym miał taką okazję, to pewnie wystąpiłbym w rywalizacji na mamucie. Zwłaszcza teraz, kiedy skaczę znacznie lepiej. Jest powtarzalność i płynność na skoczni, a do tego wróciła radość ze skakania. W ubiegłym roku nie szło mi na skoczni, więc wtedy pewnie bałbym się pojechać - powiedział Andrzej Szczechowicz, polski dwuboista, w rozmowie z Interia Sport.