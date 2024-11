KH Podhale Nowy Targ poinformował w tym tygodniu o tym, że nie dojdzie do skutku zaplanowane na piątek, 15 listopada, spotkanie w Tauron Hokej Lidze (THL) z KH Energa Toruń . Klub, który jest na etapie restrukturyzacji, przekazał, że powodem są kłopoty organizacyjne.

Jak się okazało, mecz nie doszedł do skutku, bowiem Urząd Skarbowy w Nowym Targu zablokował konto klubu. Podhale zostało ukarane walkowerem.

Oświadczenie Podhala po walkowerze. "Zostaliśmy zmuszeni. Urząd Skarbowy nie dopełnił obowiązku"

Ten zasłużony dla polskiego hokeja klub, który zamyka ligową tabelę, bo od początku sezonu mierzy się z problemami natury sportowo-organizacyjnej, opublikował oświadczenie w związku z sytuacją, do jakiej doszło w ostatnich dniach .

"Z wielką przykrością informujemy, że zostaliśmy zmuszeni do oddania meczu walkowerem. Decyzja ta wynika z okoliczności niezależnych od klubu, które są konsekwencją działań Urzędu Skarbowego w Nowym Targu oraz braku jego reakcji na prawomocne postanowienie sądu .

Należy zaznaczyć, że postanowienie sądu o uchyleniu zajęcia jest wykonalne natychmiast, co oznacza, że Urząd Skarbowy był zobowiązany do niezwłocznego zniesienia blokady. Niestety, pomimo upływu kilku dni od powzięcia tej informacji, Urząd Skarbowy nie dopełnił swojego obowiązku, co w konsekwencji uniemożliwiło klubowi dokonanie niezbędnych płatności na rzecz sędziów oraz innych zobowiązań związanych z organizacją meczu. Mimo zabezpieczenia środków na rachunku celem organizacji dzisiejszego meczu, nie mieliśmy i nadal nie mamy możliwości skorzystania z nich i opłacenia naszych zobowiązań przedmeczowych.