Koleżanka Swobody ze sztafety napisała historię zimą. Polski sukces w Pucharze Europy

Jeśli mam być szczera, to bardzo dobrze wyglądamy na starcie. To znaczy, że stać nas na szybkie ślizgi. Liczymy na to, że włączymy się do walki o wysokie lokaty, a może nawet o medal mistrzostw Europy, bo te odbędą się w lutym w Lillehammer. Mierzymy wysoko. Mamy moc, a to powoduje, że będę czuła się pewniej, prowadząc boba. Liczę, że wskoczymy do "10" na świecie

~ zapowiadała w rozmowie z Interia Sport Weiszewski, choć pewnie wielu fanów, potraktowało jej słowa jako żart.