Żyła walczy o powrót do formy, ale pokonał go inny rodak. Wielkie emocje na skoczni

Do sobotniego konkursu indywidualnego w Engelbergu przystąpi pięciu Polaków, a kibice "Biało-Czerwonych" duże nadzieje wiążą z występem Piotra Żyły, który wrócił do kadry po tym, jak nie oglądaliśmy go w Titisee-Neustadt. Zanim jednak "Wewiór" i spółka powalczą o punkty Pucharu Świata, przeprowadzono serię próbną przed konkursem. Najlepszy z Polaków Jakub Wolny zajął w niej wysoką 9. lokatę. Najwyższą notę z całej stawki zanotował natomiast Austriak Jan Hoerl.