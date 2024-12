Piotr Żyła zdyskwalifikowany

Po skoku Pawła Wąska w drugiej serii była nadzieja na to, że Piotr Żyła poprawi swoją pozycję. Niestety, tak się nie stało. To właśnie wtedy sędziowie ogłosili, że "Wiewiór" został zdyskwalifikowany za nieodpowiedni kombinezon. Ta decyzja, oprócz punktów Pucharu Świata, pozbawiła też Polaka ważnego i ograniczonego w tym sezonie zasobu - jednego z kombinezonów.

To ogromna strata, bo przed skokami pierwszej dziesiątki Żyła zajmował drugie miejsce i mógł poprawić spokojnie swój wynik z pierwszej serii. Komentatorzy Eurosportu stwierdzili jednak, że widzieli na kombinezonie Polaka "dziubek", co mogło wskazywać na to, że jest on za duży.