Zaskakująca wpadka finalistki Australian Open. To zdarza się bardzo rzadko

Reprezentacja Brazylii zmagania w tegorocznym United Cup rozpoczęła już w piątek od porażki z Chinami. Dwa dni później Beatriz Haddad Maia i spółka stanęli przed szansą na rehabilitację w starciu z Niemcami jednak i tym razem to rywale byli górą. Haddad Maia, która w 2022 roku dotarła do finału deblowego Australian Open nie dość, że zaliczyła porażkę, to jeszcze "popisała się" szokującym zagraniem.