Turniejowa jedynka za burtą. Cudowne przełamanie Mai Chwalińskiej

Maja Chalińska walczy sama ze swoją niemocą. Otwarcie mówi o problemach

- Wychodzę na mecz i nie wierzę, że mogę wygrać. Jak do tego podejść? Jak to zmienić? Myślę dużo, może za dużo? Może macie jakieś podpowiedzi?

Zacięty początek spotkania, Polka miała szansę w końcówce seta. To się zemściło

Niemeier to tenisistka grająca siłowo, posyłająca potężne kończące uderzenia na drugą stronę siatki. Chwalińska takiej mocy nie gra, ona próbuje nadrabiać sprytem, technicznymi zagraniami slajsem, zmuszaniem rywalek do biegania.

Nie da się ukryć, że od początku meczu to Niemka pomagała Polce, często się myliła. Można było żałować, że przy stanie 4:4 Chwalińska nie wykorzystała break pointa - to była świetna okazja do przełamania wielkiej faworytki i być może wygrania seta. A jednak go przegrała, bo Niemeier się obroniła, a już za chwilę sama wykorzystała pierwszą piłkę setową przy podaniu Polki.