Totalny zwrot akcji w starciu Katarzyny Kawy w Buenos Aires. Wspaniała pogoń za faworytką

Niezwykły mecz Katarzyny Kawy w Buenos Aires. Gładka porażka w pierwszym secie i nagły zwrot akcji

W Argentynie dopisało jej jednak szczęście. Załapała się nie tyle do eliminacji, co do głównej drabinki. To efekt kilku wycofań tenisistek, w tym najwyżej rozstawionej Renaty Zarazuy. Właśnie z Meksykanką miała pierwotnie mierzyć się Lepchenko, ale rezygnacja Zarazuy wywołała ciąg zdarzeń: Amerykanka przejęła jej miejsce i dostała dziewiątkę w drabince, Polkę dołożono jej do pary. I co tu dużo ukrywać: to Lepchenko była faworytką tego starcia.