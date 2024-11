Dawid Celt uderzył w Katarzynę Kawę. Mówił, co zawiodło w walce o finał BJK Cup

Dawid Celt uderzył w Katarzynę Kawę

Po zakończeniu BJK Cup przyszedł czas na to, by przyjrzeć się temu, co poszło dobrze, a co zawiodło. Celt postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zapytany o to, czego zabrakło, odpowiedział bardzo zdecydowanie. "Nie chcę powiedzieć, że tylko szczęścia, ale lepszych decyzji, grania skuteczniej w ważnych momentach. Jak masz takie zawodniczki po przeciwnej stronie siatki, to musisz je wykorzystywać" - mówił. Potem swoją uwagę skupił na Katarzynie Kawie.