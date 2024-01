Nerwowy początek, a potem dominacja. Iga Świątek przywraca nadzieje Polaków na triumf

Pojedynek o pierwsze miejsce w grupie A rozpoczął się lepiej dla reprezentacji Hiszpanii. Alejandro Davidovich Fokina odrobił stratę seta i pokonał Huberta Hurkacza . W tym momencie wiedzieliśmy, że polska drużyna potrzebuje zwycięstwa Igi Świątek z Sarą Sorribes Tormo, a później także wygranej Igi i Huberta w mikście, by bezpośrednio awansować do ćwierćfinału drużynowych rozgrywek United Cup.

Problemy w pierwszych gemach, później dominacja. Świątek wyrównuje stan rywalizacji

Początek spotkania był potwierdzeniem powyższych słów. Niespodziewanie to Sorribes Tormo jako pierwsza miała okazję na przełamanie serwisu Polki, ale Idze udało się obronić dwie okazje. Po chwili ona sama mogła przełamać serwis rywalki. Tym razem to Hiszpanka utrzymała swój serwis. Widać było, że liderka rankingu WTA szuka jeszcze rytmu, by odpowiednio dostosować się do warunków panujących na korcie.