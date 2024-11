Iga Świątek zaimponowała Włochom. Takich słów nie słyszy codziennie

Iga Świątek dwoiła się i troiła, ale na włoski duet nie było mocnych

Polki w poniedziałek stały przed szansą na historyczny awans do finału Billie Jean King Cup. Przed początkiem zmagań trudno było wytypować faworyta. Iga Świątek historycznie radziła sobie świetnie z Jasmine Paolini; trudno było za to marzyć o pokonaniu Włoszek w deblu. Wydawało się zatem, że decydujący będzie drugi pojedynek singlowy, w którym ostatecznie Magda Linette zagrała z Lucią Bronzetti. To właśnie ich mecz rozpoczął zmagania - i nie przyniósł biało-czerwonym dobrych wieści. Linette przegrała bowiem w dwóch setach (4:6, 6:7), co oznaczało niezwykle trudną drogę do awansu.