Dwa lata temu Daniel Michalski był w połowie trzeciej setki rankingu ATP, potrzebował już niewiele by skoczyć na pozycję dającą szansę gry w eliminacjach Wielkich Szlemów. Ten przełom nie nastąpił, zawodnik Mery Warszawa nie był w stanie poważniej zaistnieć w turniejach odbywających się na kortach twardych. Gdy jednak trzeba było szukać punktów rankingowych, "uciekał" na Sardynię, tam miał swoją ziemię obiecaną w miejscowości Santa Margherita di Pula.

Między październikiem 2022 i październikiem 2023 roku wygrał na tamtejszej mączce cztery turnieje ITF, w dwóch innych był w finale. Ten sezon był jednak inny, choć zaczynał go jeszcze od miejsca wśród 300 najlepszych zawodników świata. Żadnego finału, nawet w zawodach ITF, częste porażki w challengerach. Zdarzały się lepsze momenty, choćby wygrana na Węgrzech z Dominikiem Thiemem, byłym mistrzem US Open . Tyle że brakowało przełomu, na początku sierpnia tenisista z Warszawy spadł na 453. miejsce.

Przełom u Daniela Michalskiego. Dwa wygrane turnieje w ciągu miesiąca, ważny sukces na Sardynii

Teraz Michalski wybrał się na swoją ulubioną Sardynię i efekty już widać. Zaczął turniej fenomenalnie, rozbił w pierwszej rundzie Rosjanina Kiriłła Miszkina 6:0, 6:0 . W kolejnych rundach było różnie, młody Włoch Carlo Alberto Caniato w drugiej rundzie i jego rodak Gabriele Pennaforti w półfinale urwali po secie, ale to Michalski zagrał ostatecznie w sobotę o tytuł. Rozstawiony z czwórką Polak był faworytem starcia z kolejnym Włochem Niccolo Cantinim . I ze swojego zadania wywiązał się wzorowo.

Pierwszy set był formalnością - Polak rozgrywał go na swoich warunkach. Gdy już miał autostradę do wygrania partii, prowadził 4:0, rywal uzyskał szansę na honorowego gema. Miał pięć break pointów, ale i to nie starczyło. A za chwilę poległ 0:6.