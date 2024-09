Jeszcze trzy lata temu był praktycznie nieznany. Dziś to najgorętsze nazwisko w tenisie. Carlos Alcaraz doczekał się już wielu ksywek. Jedni mówią o nim “złote dziecko tenisa", drudzy “następca Rafaela Nadala" . Jeszcze inni twierdzą, że jest połączeniem wszystkiego, co najlepsze w grze Wielkiej Trójki - Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovica.

W wieku 21 lat ma już na koncie cztery wielkie szlemy i srebrny medal olimpijski. Nic więc dziwnego, że Laver Cup chciał go mieć w swoich szeregach. W tym roku to się udało. Hiszpan zadebiutował w turnieju powstałym z inicjatywy Rogera Federera już pierwszego dnia rywalizacji.

W piątek 20 września Alcaraz rozegrał spotkanie deblowe w parze z Alexandrem Zverevem, jednym ze swoich największych rywali tego sezonu. Mecz przegrali. “Carlitos" musiał jednak o tym szybko zapomnieć, ponieważ kapitan Drużyny Europy, Bjorn Borg, wystawił go do jego debiutanckiego singla przeciwko Benowi Sheltonowi. Tu sprawy potoczyły się zdecydowanie lepiej, co było do przewidzenia. W końcu, kiedy Alcaraz zaczyna uśmiechać się na korcie, wiadomo, że czuje smak zwycięstwa. Amerykanin nie potrafił znaleźć na niego sposobu i Hiszpan wygrał spotkanie w dwóch setach - 6-4, 6-4 - zdobywając 2 punkty dla Europy, doprowadzając do remisu w turnieju.