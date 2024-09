Casper Ruud do tej pory miał nieskazitelny bilans spotkań w Laver Cup. We wszystkich edycjach, w których wziął udział, wygrywał. Tym razem jednak się nie udało. W trakcie meczu otwarcia tegorocznej odsłony turnieju wyraźnie borykał się z taktyką. Co zaskoczyło go w grze Francisco Cerundolo? Co mają mu wybaczyć koledzy z drużyny? Casper Ruud rozmawia z Interią Sport po pierwszym dniu Laver Cup 2024.