Triumf w stylu Igi Świątek. 6:0, 6:0, polska demolka w 49 minut

Jeszcze nie tak dawno Daniel Michalski aspirował do miejsca w czołowej "200" rankingu ATP. Pod koniec lipca 2022 roku znalazł się na rekordowym 243. miejscu i wydawało się, że będzie stałym bywalcem eliminacji wielkoszlemowych. Kariera naszego tenisisty potoczyła się jednak trochę inaczej. Obecnie plasuje się na 375. pozycji, wypadł z trójki najlepszych polskich zawodników w męskim zestawieniu kosztem Kamila Majchrzaka i Maksa Kaśnikowskiego. Walczy zatem o odbudowę pozycji sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy.

W marcu pojawił się promyk nadziei w postaci pierwszego w karierze zwycięstwa z tenisistą z TOP 100 . I to nie byle jakim, bo triumfatorem US Open 2020 - Dominikiem Thiemem. W następnych tygodniach Michalski stopniowo spadał jednak w rankingu, w krytycznym momencie znalazł się nawet na 453. lokacie. Teraz jego miejsce uległo już poprawie, m.in. dzięki wygranej w turnieju ITF M25 w Poznaniu pod koniec sierpnia. Być może kolejnym krokiem naprzód okaże się impreza tej samej rangi w Santa Margherita di Pula.

Daniel Michalski z efektownym zwycięstwem na Sardynii. Teraz czeka na niego Włoch

Różnica między oboma zawodnikami okazała się bezdyskusyjna. W pierwszym secie Daniel stracił zaledwie pięć punktów, samemu zgarniając aż 24. Premierowa odsłona pojedynku potrwała zaledwie 24 minuty. Druga potrwała o minutę dłużej, ale za to Michalski stracił o "oczko" mniej. To oznacza, że Polak przegrał w całym meczu tylko 9 punktów, wygrywając aż 48. To był absolutny nokaut. Po 49 minutach gry nasz reprezentant mógł cieszyć się z wygranej 6:0, 6:0.