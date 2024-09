Józef Wojciechowski chce zainwestować w tenisa. W grze ogromne pieniądze

Józef Wojciechowski planuje otwarcie ośrodka tenisowego w Warszawie. "Czekamy na pozwolenie"

Choć przez ostatnie lata inwestował głównie w futbol, 77-latek nie ogranicza się jednak jedynie do śledzenia poczynań naszych piłkarzy. Jak ujawnił w rozmowie z dziennikarką portalu WP SportoweFakty Dominiką Pawlik, jest on także ogromnym fanem tenisa. "Miałem szczęście zaliczyć wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe, czyli US Open, Roland Garros, Wimbledon i Australian Open. (...) Każdy z nich jest trochę inny i o każdym można dużo mówić. Największe wrażenie na mnie zrobił, co prawda byłem tam ponad dwadzieścia lat temu, Wimbledon. Wtedy pogoda była okropna, padał tam deszcz, jak w sumie zawsze, ale miało to swój niepowtarzalny klimat" - przyznał.