Trwa dramat Coco Gauff. Nie wytrzymała i przekazała sensacyjną wiadomość, to koniec

Seria rozczarowujących turniejów, porażka w 1/8 finału igrzysk olimpijskich, a wreszcie odpadnięcie na tym samym etapie z US Open. Fatalny okres ma za sobą Coco Gauff, która spadła aż na szóstą pozycję w rankingu WTA. To się musiało tak skończyć. Media spekulowały od tygodni na temat rozstania Amerykanki z trenerem Bradem Gilbertem. Wreszcie sama tenisistka i jej szkoleniowiec potwierdzili to oficjalnie.