Rekord dekady w meczu pogromczyni Świątek. Dwa meczbole będą się śniły po nocach

Putincewa ma "to coś", co w teorii mogłoby dać jej nawet miejsce w czołowej dziesiątce świata, ale jest zbyt rozchwiana emocjonalnie i do ścisłej czołówki wciąż jej daleko. A potrafi grać z najlepszymi: w Madrycie pokonała Qinwen Zheng (a później... Darię Kasatkinę), w Wimbledonie Igę Świątek, w Cincinnati Coco Gauff, wreszcie w Pekinie wygrała seta z bezradną Aryną Sabalenką 6:1, w drugim prowadziła 4:3 i miała break pointa na 5:3. Przegrała tego gema, przestała normalnie funkcjonować, oddała także osiem kolejnych gemów rywalce.

Reklama