Ostatni taki mecz, wielkie święto tenisa. Rafael Nadal robił, co mógł

Pokazowy turniej Six Kings Slam (Szlem Sześciu Królów) odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, a co za tym idzie, w puli nagród jest rekordowe sześć milionów euro. Impreza rozpoczęła się w środę od dwóch ćwierćfinałów - Jannik Sinner pokonał 6:0, 6:3 Daniiła Miedwiediewa, a Carlos Alcaraz 6:3, 6:2 Holgera Rune. Włoch awansował do półfinału z Novakiem Djokoviciem, a Hiszpan dołączył do Rafaela Nadala. Dwie legendy tenisa były "rozstawione" w 1/2 finału i nie musiały grać ćwierćfinałów.

