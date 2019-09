Polscy tenisiści odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju Grupy III Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Davisa w Atenach i w sobotę zagrają o pierwsze miejsce w imprezie. Po wygranych z Grecją i Monako, w piątek "Biało-Czerwoni" pokonali Luksemburg 3-0.

Pojedynki singlowe wygrali Kamil Majchrzak - z Chrisem Rodeschem 6:2, 6:3 oraz Hubert Hurkacz - z Christophe'em Thollem 6:3, 6:3. Później w deblu Hurkacz w parze z Łukaszem Kubotem wygrali z Rodeschem i Tomem Diederichem 6:1, 6:4.

Już w czwartek - po dwóch udanych spotkaniach - Polacy byli pewni co najmniej drugiego miejsca w tabeli grupy A, dającego prawo startu w barażu o awans do Grupy II Davis Cup. Te mecze zaplanowano na marzec 2020. W piątek zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie, a w sobotę zmierzą się z Estonią albo z Łotwą o triumf w turnieju.

"Biało-Czerwoni" rok temu wygrali z Rumunią 3-2 spotkanie 3. rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej i zapewnili sobie przepustkę na wyższy poziom. Później jednak nastąpiła reforma rozgrywek.

Elita rywalizuje w turnieju, którego pierwsza edycja odbędzie się w listopadzie w Madrycie. Pozostałe drużyny zostały podzielone na poszczególne grupy. Decydujące znaczenie miał ranking, a Polacy zajmują w nim odległe miejsce z powodu kary odjęcia 2000 punktów za nieprzepisowo szybką nawierzchnię w meczu z Argentyną w Gdańsku w Grupie Światowej w 2016 roku. W ten sposób trafili do Grupy III.

Wynik meczu grupy A:

Polska - Luksemburg 3-0

Kamil Majchrzak - Chris Rodesch 6:2, 6:3



Hubert Hurkacz - Christophe Tholl 6:3, 6:3



Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot - Chris Rodesch, Tom Diederich 6:1, 6:4