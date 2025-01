Maja Chwalińska i Iga Świątek doszły osiem lat temu wspólnie do juniorskiego finału Australian Open. Później ich sportowe losy ułożyły się zupełnie różnie, ostatnio znów spotykały się podczas meczów reprezentacji Polski. A to wszystko w sytuacji znacznej poprawy gry Chwalińskiej, która zbliża się do czołowej setki rankingu WTA. 23-latka jest już o krok od dołączenia do słynnej przyjaciółki, w znakomitym stylu awansowała do finału eliminacji w Melbourne. Pokonała Belgijkę Marie Benoît 6:1, 3:6, 6:1.