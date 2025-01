Furia ws. Igi Świątek. Miarka się przebrała. Padła odpowiedź na oskarżenia

Sama Iga Świątek odniosła się później do sprawy podczas konferencji prasowej, rzucając nieco więcej światła na swój stan zdrowia i to, co wydarzyło się podczas drugiej partii pojedynku z Coco Gauff. - Nie byłam tego dnia świeża, ale wszystko będzie ze mną w porządku. Nic się nie stało . Założyłam tejpy na tę samą nogę, co w sobotę, ale naprawdę - nic poważnego się nie stało. Byłam zmęczona. Trudy turnieju - zwłaszcza na jego początku - były spore, ale wszystko ze mną w porządku. To tylko przeciążenie - tłumaczyła wiceliderka rankingu WTA .

Wciąż gorąco wokół Igi Świątek. Ekspert staje w obronie Polki

Nie sądzę. Wszyscy to robią, a przepisy na to pozwalają. Tylko zawodnik tak naprawdę wie, czy ta przerwa jest potrzebna, czy nie. Jeżeli można taką przerwę wziąć, to nie sądzę, żeby to było udawane

Po czym dodał: - Ja zawsze wierzę w człowieka i zakładam jego dobrą wolę, czyli zakładam, że jeżeli zawodnik ma prawo do konsultacji medycznej, coś go boli, to absolutnie powinien z tego korzystać. To jest metoda na to, żeby wygrać. Jeżeli zawodnik czuje, że ma lekką kontuzję, a ten fizjoterapeuta czy lekarz może w ciągu tych kilku minut pomóc, dać pigułkę przeciwbólową czy rozmasować lekko ten naciągnięty mięsień, to nie widzę w tym żadnego powodu do szukania dziury w całym.